У дикой норки в США обнаружили коронавирус

Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 впервые обнаружили у дикого животного. Положительный результат теста показала норка, пойманная в американском штате Юта. Об этом сообщают Национальные ветеринарные службы США и международное общество по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что ученые обеспокоены возможным распространением болезни среди норок, живущих в дикой природе. Зараженная особь - пока единственный выявленный переносчик вируса, другие обследованные дикие норки показали отрицательный результат.

Отмечается, что штамм, обнаруженный у дикой норки, идентичен тому, что поражает норок на зверофермах, а это животное было выловлено неподалеку от одной из таких ферм.

В ноябре в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. В конце месяца убитые норки "восстали" из-под земли, где были захоронены: тела животных набухли в результате образования в них животных газов и поднялись на поверхность.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.