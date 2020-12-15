В Ереване требуют отставки мэра из-за эпидемии коронавируса

У здания мэрии Еревана проходит акция протеста с требованием отставки мэра Айка Марутяна, организованная Ереванским городским комитетом партии АРФ "Дашнакцутюн", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В течение последних 11 месяцев мэр Еревана Айк Марутян под предлогом проблем со здоровьем и в связи с частыми отпусками практически не выходил на работу, фактически провалив возложенные на него обязанности, в том числе по борьбе с распространением эпидемии коронавируса, реализации программы реформирования городской транспортной системы.

Более того, мэрия практически не оказала какой-либо поддержки семьям, потерявшим в войне своих отцов и сыновей, говорится, в частности, в заявлении Ереванского комитета АРФД.