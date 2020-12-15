Мужчина зверски избил девушку в Красноярске

В Красноярске неизвестный жестоко избил девушку.

Он заприметил ее еще на улице и шел по пятам до самого дома. Нырнул вслед за жертвой в подъезд и уже там устроил расправу. Одним мощным ударом в голову хулиган отправил девушку на пол, затем стал избивать ногами.

Возможно, лишь благодаря тому, что она попыталась дать отпор и схватила мужчину за ногу, он оставил ее в покое и убежал. Это явно не было ограблением, поскольку нападавший ничего не взял, не исключено, что он знал пострадавшую и за что-то мстил.

Возможно, именно поэтому девушка не стала писать заявление. Впрочем, полицейским было достаточно этой видеозаписи, чтобы начать проверку.