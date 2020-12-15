Продавщица магазина отняла пистолет у грабителя и выгнала нападавшего

Продавщица продуктового магазина во Владивостоке отняла пистолет у напавшего на нее грабителя и выгнала его из торговой точки.

Инцидент произошел в магазине на улице Русской. Туда зашел мужчина и направил пневматический пистолет на продавщицу, потребовав немедленно отдать ему все деньги из кассы, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Однако продавщица не растерялась, отняла у налетчика пистолет и посоветовала ему убираться вон. Этой рекомендации он и последовал.

Но ушел грабитель недалеко, спустя непродолжительное время он был задержан полицейскими. 26-летний мужчина уже признал вину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленник заключен под стражу.

Отметим, что три года назад в Томске женщины-почтальоны обезоружили и выгнали грабителя из отделения. Мужчина в очках и маске прыснул газовым баллончиком, выхватил из кассы лоток с деньгами и попытался скрыться с места происшествия.

Однако планы злоумышленника нарушили начальник отделения и два оператора. Женщины выбили из рук нападавшего баллончик и деньги. Грабитель едва смог вырваться и сбежать.