ВОЗ намерена получить 2 млрд вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает к концу следующего года получить 2 млрд вакцин от коронавируса нового типа COVID-19. Об этом заявил старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард, руководитель работы Акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На данный момент мы работаем над тем, чтобы к концу 2021 года получить 2 миллиарда вакцин. Возможно, больше, и надеемся, что раньше", - сказал представитель ВОЗ.

Он отметил, что пока не известно, какая именно вакцина окажется наиболее безопасной и эффективной (в настоящее время вакцину от COVID-19 разрабатывают несколько стран, у России готовы две вакцины), однако тот факт, что сейчас вакцины создаются на трех разных основах, указывает на то, что их количество в итоге может оказать больше, чем предполагалось ранее.