На Сицилии произошло зрелищное извержение вулкана Этна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, за гигантскими стометровыми фонтанами из лавы можно было наблюдать из Катании. Плотный шлейф пепла поднялся на высоту примерно в 5 км. Власти заранее собщили местным жителям, что для близлежащих городов данное извержение опасности не представляет. В понедельник местный аэропорт работал в обычном режиме. Этна - один из самых высоких (3329 метров) действующих вулканов Европы.