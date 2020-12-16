Первые вакцины от коронавируса поступят в Испанию в начале января

Первые вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech прибудут в Испанию 4 или 5 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. Вакцины будут доставлены в Испанию после того, как 29 декабря Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит их применение.

По словам испанского министра, вакцины будут применяться для всех, и их будет более чем достаточно. Вакцинацию планируется начать до 10 января, однако конкретный календарь зависит от окончательного утверждения EMA.

Испания рассчитывает получить 140 млн доз, что составляет 10 проц от общих закупок Евросоюза. Этого хватит, чтобы вакцинировать 80 млн человек, что почти в два раза больше, чем проживает в Пиренейском королевстве.

План вакцинации состоит из трех этапов с приоритетом для групп людей, которые должны быть вакцинированы в первую очередь. В первые три месяца прививки будут делать только медперсоналу, пожилым людям, проживающим в домах престарелых, и обслуживающим их социальным работникам, а также старикам, нуждающимся в посторонней помощи, но проживающим у себя дома. По подсчетам министерства здравоохранения, в эти четыре группы входят 2,5 млн человек.

По словам С.Ильи, если все пойдет по плану, в мае или июне будут вакцинированы 15 или 20 млн испанцев.