В Украине возбуждено уголовное дело против главы МВД Арсена Авакова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к махинациям в банковской сфере. Как передает Day.Az, об этом сообщило во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда НАБУ начало расследование в уголовном деле с признаками нарушений, предусмотренных частью 2 статьи 364-1 ("Злоупотребление полномочиями должностным лицом") Уголовного кодекса Украины", - говорится в ответе НАБУ на журналистский запрос агентства.

В рамках этого расследования следователи НАБУ проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft. Согласно материалам дела, служебные лица "Городского коммерческого банка" благодаря возможному содействию представителей власти совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке, причинив таким образом серьезный ущерб этому украинскому финансовому учреждению.