Чавушоглу выразил протест Помпео в связи с антитурецкими санкциями

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.

М.Чавушоглу выразил протест М.Помпео в связи с введением США санкций против Турции в одностороннем порядке. Он довел до сведения М.Помпео жесткую позицию своей страны на решение США о введении санкций.