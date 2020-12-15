https://news.day.az/world/1298675.html Чавушоглу выразил протест Помпео в связи с антитурецкими санкциями
Чавушоглу выразил протест Помпео в связи с антитурецкими санкциями
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.
М.Чавушоглу выразил протест М.Помпео в связи с введением США санкций против Турции в одностороннем порядке. Он довел до сведения М.Помпео жесткую позицию своей страны на решение США о введении санкций.
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