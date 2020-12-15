Генсек НАТО выразил сожаление из-за санкций США против Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с тем, что союзники по альянсу "вынуждены вводить санкции друг против друга".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, отвечая на вопрос журналистов о его позиции в отношении санкций США против Турции за покупку российских систем С-400.

"Я сожалею что мы находимся в той ситуации, когда страны НАТО должны накладывать друг на друга санкции", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что ранее также выражал озабоченность в связи с решением Турции о покупке российских систем. "Я также выражал обеспокоенность приобретением Турцией российских систем С-400. Это национальное решение, но эти системы не могут быть интегрированы в системы НАТО. Я выражал сожаления в связи с этим", - пояснил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг уже заявлял, что приобретенные Турцией у России системы С-400 не могут быть интегрированы в единую систему ПВО НАТО, поэтому альянс поддерживает усилия по поиску альтернативных вариантов.

Столтенберг также выражал озабоченность в связи с тем, что за такие действия США могут применить санкции в отношении Анкары.

Кроме того, генсек поддерживал контакты между Турцией и США по развертыванию систем Patriot, а также с европейскими членами НАТО для возможного развертывания франко-итальянской системы ПВО.