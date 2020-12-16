Зафиксирован рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4,3 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 70 тыс., сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, с 7 по 13 декабря в мире были зарегистрированы 4 329 927 новых случаев заражения и 70 476 летальных исходов. Предыдущий антирекорд заболеваемости за семь дней был зафиксирован в период с 16 по 22 ноября - 4 060 891 заболевший.

Как отмечает ВОЗ, "основное бремя пандемии делят регионы Америки и Европы, на которые пришлось 85% новых случаев заболевания и 86% новых случаев смерти". Однако в отличие от Северной и Южной Америки, где продолжается рост заболеваемости, в Европе на протяжении трех последних недель наблюдается стабилизация ситуации. За минувшую неделю заболеваемость и смертность выросла в Африке. В Юго-Восточной Азии, наоборот, отмечено снижение этих показателей после сентябрьского пика.

В Северной и Южной Америке за неделю число заразившихся выросло более чем на 2 млн, умерли более 29 тыс. человек. В Старом Свете с 7 по 13 ноября было зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения и более 34 тыс. умерших. В Юго-Восточной Азии заразились более 290 тыс. человек, а число летальных исходов за семь дней превысило 4,4 тыс.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,4 млн. Далее следуют Бразилия (более 302 тыс. новых случаев инфицирования), Турция (более 219 тыс.), Индия (более 212 тыс.) Россия (более 193 тыс.), Германия (более 149 тыс.), Великобритания (более 124 тыс.), Италия (более 115 тыс.), Франция (более 82 тыс.), Украина (более 80 тыс.), Мексика (более 72 тыс.) и Польша (более 72 тыс.).