В мире за сутки коронавирусом заразились почти полмиллиона человек

В мире за сутки коронавирусом заразились 496 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ВОЗ.

С начала пандемии выявили уже 71,5 миллиона заражений. За сутки также скончались 8 тысяч, с начала пандемии - 1,61 млн.

Больше 48% новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (240 197), на втором месте - Европа (188 227), на третьем - Юго-Восточная Азия (32 028).

По заражениям лидируют США - 16 041 095. Далее идут Индия (9 906 165), Бразилия (6 901 952) и Россия (2 707 945).