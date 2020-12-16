25% жителей Земли могут не получить вакцину от COVID-19 до 2022 года

Около 25% жителей Земли, возможно, не сумеют получить вакцину от коронавируса раньше 2022 года.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Неопределенность в отношении глобального доступа к вакцинам от COVID-19 связана не только с тем, что их клинические испытания по-прежнему продолжаются, но и с неспособностью правительств и производителей быть более открытыми и подотчетными в рамках договоренностей [о приобретении этих препаратов]", - приводит агентство выдержки из исследования.

По данным американских ученых, на сегодняшний день государства, имеющие соответствующие финансовые возможности, уже зарезервировали 51% доз вакцин, считающихся наиболее перспективными в борьбе с пандемией.

В частности, правительства Австралии, Канады и Японии, число выявленных случаев заражения в которых составляет менее 1% от общемирового показателя, оформили предварительный заказ более чем на 1 млрд доз.

Таким образом, страны с более скромными финансовыми возможностями, на долю которых приходится 85% населения Земли, будут вынуждены делить между собой оставшуюся часть вакцин.

В результате даже если ведущие фармацевтические компании сумеют выйти на запланированную производственную мощность, то около 25% населения Земли не сможет пройти вакцинацию до конца 2021 года.