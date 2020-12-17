Названы самые дорогие города для жизни за границей

Консалтинговая компания ECA International провела исследование и назвала самые дорогие города для жизни за границей. Лидером рейтинга стал Гонконг (Китай). По мнению экспертов, город оказался на такой позиции из-за высоких цен на жилье. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо Гонконга в ТОП-5 рейтинга вошли Токио (Япония), Нью-Йорк (США), Женева (Швейцария) и Цюрих (Швейцария). За лидерами расположились Лондон (Великобритания), Тель-Авив (Израиль), Сеул (Республика Корея), Сан-Франциско (США) и Иокогама (Япония).

В рейтинге также оказались сразу три китайских города - Шанхай, который занял 11-е место, Гуанчжоу на 15-й позиции и Пекин на 18-й. Среди городов скандинавских стран в ТОП-20 списка попал Копенгаген (Дания) - 12-е место. Что касается других европейских городов, то на 29-м месте рейтинга оказался Париж (Франция), на 44-м Хельсинки (Финляндия) и на 48-м Мюнхен (Германия).

Эксперты пояснили, что положение города в рейтинге зависело от нескольких показателей, включая стабильность валюты страны. Так, по мнению аналитиков, из-за "сильных" евро и фунта стерлингов многие экспаты ощутили увеличение стоимости проживания за границей, а, следовательно, городам Европы удалось войти в ТОП-40 рейтинга.