https://news.day.az/world/1298762.html В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 3 487 человек, 39 умерли
В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 3 487 человек, 39 умерли
За последние сутки в Грузии выявлено 3 487 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 39 человек умерли.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 198 387, число умерших - 1 922.
Вылечился 167 281 человек.
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