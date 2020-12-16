За последние сутки в Грузии выявлено 3 487 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 39 человек умерли.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 198 387, число умерших - 1 922.

Вылечился 167 281 человек.