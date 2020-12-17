Главу ВОЗ включили в десятку наиболее важных людей в науке по версии Nature

Редакция научного журнала Nature составила список из десяти человек, особенно сильно повлиявших на развитие науки в этом году. В их число попали глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, а также многие медики и биологи, которые внесли большой вклад в изучение эпидемии COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Редакция Nature ежегодно составляет два списка - самых значимых открытий года и людей, которые особенно сильно повлияли на развитие науки и ее популяризацию. Профессиональными учеными они бывают далеко не всегда - бывало, что журнал отмечал вклад в научный прогресс политиков и общественных деятелей.

Этот год, как отметили в Nature, стал особенным из-за эпидемии коронавируса нового типа (SARS-CoV-2), что сильно повлияло на выбор редакции. В частности, поэтому в список попал китайский эпидемиолог Юнчжэнь Чжан, который первым расшифровал структуру РНК вируса и убедил центральные власти КНР в том, что в Ухане нужно ввести строжайшие карантинные меры.

Такой же чести удостоились глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, уругвайский вирусолог Гонсало Мораторио, который разработал быстрые системы диагностики COVID-19 и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, официально объявивший о начале пандемии в конце января.

В этот же список вошла премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая поддержала жесткие меры, благодаря которым удалось предотвратить распространение инфекции по ее стране, а также Кэтрин Янсен - глава департамента разработки вакцин компании Pfizer, разработавшей вакцину за 210 дней.

Помимо лидеров борьбы с коронавирусом, в "десятку" Nature вошли и другие ученые и активисты. В частности, редакция журнала отметила вклад индонезийского эпидемиолога Ади Утарини в борьбу с лихорадкой денге, а также отметила высокую социальную роль космолога Чанды Прескод-Уайнстин в организации научного "дня молчания" после беспорядков в Миннеаполисе, связанных с убийством Джоржда Флойда.

Аналогичной чести удостоилась Верена Могаупт, один из организаторов международной экспедиции MOSAiC. Ее участники провели год в окрестностях северного полюса Земли на борту ледокола Polarstern. История ее экспедиции, как и открытий и работы всех остальных девяти номинантов, как подытожили в Nature, подчеркивают коллективный и коллаборативный характер работы современной науки.