Комендантский час в Турции не будет распространяться на иностранных туристов

Комендантский час, введенный правительством Турции с 31 декабря по 4 января, не будет распространяться на иностранных туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Министерства культуры и туризма Турции.

"Да, это действительно так. Комендантский час не будет действовать на туристов, по крайней мере до тех пор, пока не будут введены какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это", - сказала собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.