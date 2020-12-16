В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 26 509 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 2 734 454.

Сообщается, что за последние сутки от коронавируса умерли 596 человек. Число умерших от коронавируса достигло 48 564.

Отметим, Россия по количеству случаев заражения коронавирусом находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.