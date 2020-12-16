"О наших солдатах забыли": возмущенные армяне перекрыли дорогу Гюмри-Бавра

Жители Ширака перекрыли дорогу Гюмри-Бавра, ведущую к армяно-грузинской границе. Протестующие намерены перекрыть также основную трассу в направлении Еревана.

Их главное требование - вернуть попавших в плен армянских солдат, которые являются жителями нескольких сел Ширакской области Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом рассказал житель Ширака Карапет Погосян.

"150 человек попали в плен из нашей области. Они были около четырех дней в окружении, о них совершенно забыли, и теперь их пленили", - сказал Погосян.

Глава села одного из сел должен приехать в Ереван для выяснения вопроса на месте.

Ранее в социальных сетях появились видеоролики, на которых несколько десятков армянских военных без оружия идут в неизвестном направлении, их сопровождает большой отряд азербайджанских военных.