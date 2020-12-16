Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021-2022 годах

Всемирный банк ожидает роста цены на нефть до 44 долларов за баррель в 2021 году с 41 долларов в 2020 году и до 50 долларов за баррель в 2022 году.

Как передает Day.Az, об этом говорится в докладе организации об экономике России.

"Предполагается, что цены на нефть вырастут до 44 долларов США за баррель в 2021 году и 50 долларов США за баррель в 2022 году по сравнению с прогнозной ценой 2020 года, равной 41 доллару США за баррель", - приводится в докладе.

Согласно прогнозам Всемирного банка, пандемия окажет длительное воздействие на потребление нефти, которое, как ожидается, к концу 2021 года останется на 5% ниже тренда, отмечавшегося до начала пандемии.