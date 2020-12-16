https://news.day.az/world/1298894.html Ученые ожидают сильнейшую за 300 лет магнитную бурю - ВИДЕО
Ученые ожидают сильнейшую за 300 лет магнитную бурю - ВИДЕО
Тревожное заявление сделали ученые. Уже сегодня вся планета может погрузиться во тьму на целых шесть дней - до 22 декабря!
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, виной всему мощные вспышки на солнце, которые вызовут сильнейшую за последние 300 лет магнитную бурю.
И ее влияние почувствуют все без исключения! Перебои с электричеством, интернетом, головные боли и плохое самочувствие. Кроме того, в небе можно будет наблюдать различные огни и сияния.
Впрочем, многие специалисты заявляют, что такой апокалиптический сценарий сильно преувеличен. Перебои с электроникой и ухудшение здоровья, конечно, будут, но вот о полном блэкауте на Земле речи не идет.
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