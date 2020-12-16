Смартфон пережил падение из самолета и записал весь полет

Как выглядит падение с высоты в полкилометра в режиме лайф, показали в Бразилии. Местный житель вел съемку в воздухе на легкомоторном самолете и не удержал в руках свой смартфон.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, его "выбило" потоком ветра. Бразилец решил посмотреть, что осталось от устройства, вычислил место падения по приложению и нашел телефон практически невредимым на пляже.

Гаджет не просто уцелел, но и снял весь свой полет на видео.