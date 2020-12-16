Жесткий локдаун: в Германии закрывают магазины из-за коронавируса

Возле торговых центров очереди в несколько оборотов, покупатели штурмуют мебельные и строительные магазины. Найти места на парковке практически невозможно, еще сложнее - выбраться с неё.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, раньше такое было разве что в период традиционных распродаж, но теперь это действительно последний шанс успеть купить хоть что-то.

Считанные часы до того, как все двери и витрины будут наглухо закрыты. Такой вот рождественский подарочек от германских властей - в тот самый момент, когда все уже ждали обещанных послаблений, в стране объявляется жесткий локдаун.

Забота о здоровье граждан привела вот к такому нездоровому ажиотажу. К этому добавляются еще ранее принятые ограничения - войти внутрь в зависимости от площади магазина может только определенное число людей.

Но и ситуация с распространением коронавируса "беспрецедентно серьезная". Согласно сегодняшнему отчету института Роберта Коха, в ФРГ почти 15000 новых случаев заболевания и сразу 500 новых смертей.