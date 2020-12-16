В Калифорнии заготовили холодильники для тел погибших от коронавируса

В Калифорнии приготовили рефрижераторы и мешки для тел погибших от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом пишет ABC7, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в штате заказали пять тысяч мешков для трупов и 60 холодильников. Они будут располагаться у больниц. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пояснил, что сейчас штат переживает, возможно, самый напряженный этап с начала пандемии COVID-19. Он пояснил, что в среднем число ежедневных смертей увеличилось в четыре раза за месяц.