https://news.day.az/world/1298923.html В Калифорнии заготовили холодильники для тел погибших от коронавируса
В Калифорнии заготовили холодильники для тел погибших от коронавируса
В Калифорнии приготовили рефрижераторы и мешки для тел погибших от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом пишет ABC7, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что в штате заказали пять тысяч мешков для трупов и 60 холодильников. Они будут располагаться у больниц. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пояснил, что сейчас штат переживает, возможно, самый напряженный этап с начала пандемии COVID-19. Он пояснил, что в среднем число ежедневных смертей увеличилось в четыре раза за месяц.
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