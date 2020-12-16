Эрдоган заявил о начале производства систем ПВО

"Мы будем работать в усиленном режиме для развития оборонной промышленности. У нас есть хорошие новости в этой сфере".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на открытии автомагистрали Анкара-Ниде.

"Мы, Турция, должны мыслить масштабно. Наша первая национальная и отечественная система ПВО HİSAR-A, разработанная ASELSAN и Roketsan, прошла испытания для поступления на вооружение турецкой армии. Но это случилось немного поздно. Знаете, в чем была причина? На части, которые мы получали из-за рубежа, было наложено эмбарго. Но мы смогли изготовить отечественные детали в короткие сроки и добились результата. Какие бы препятствия они ни пытались создать, серийное производство HİSAR-A началось", - подчеркнул Эрдоган.