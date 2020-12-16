COVID-19: в Британии за неделю вакцинировали почти 140 тысяч человек

В Великобритании за первую неделю вакцинационной кампании от коронавируса COVID-19 привили уже около 138 тысяч человек. Об этом сообщил министр по контролю программы вакцинации Надхим Захави в среду, 16 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Действительно хорошее начало вакцинационной программы. Прошло семь дней, и мы имеем - 108 тысяч получивших вакцину в Англии, 7897 - в Уэльсе, 4000 - в Северной Ирландии, 18 000 - в Шотландии. Всего - 137 897", - написал Захави в Twitter.

По его словам, это число будет быстро увеличиваться, поскольку власти "активировали сотни сетей по оказанию помощи".