https://news.day.az/world/1298941.html В Японии прошел снегопад, есть пострадавшие - ФОТО
В Японии прошел снегопад, есть пострадавшие - ФОТО
В Японии в префектурах Гумма и Ниигата за сутки выпало около 1,2 метра снега, есть пострадавшие. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что из-за непогоды пострадали 13 человек. Десятки автомобилей оказались заблокированы на дорогах. Авиакомпании из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса.
Власти префектур из-за транспортного коллапса просят жителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
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