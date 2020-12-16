В Японии прошел снегопад, есть пострадавшие

В Японии в префектурах Гумма и Ниигата за сутки выпало около 1,2 метра снега, есть пострадавшие. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что из-за непогоды пострадали 13 человек. Десятки автомобилей оказались заблокированы на дорогах. Авиакомпании из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса.

Власти префектур из-за транспортного коллапса просят жителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте.