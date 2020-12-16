В Пакистане разрешили химическую кастрацию насильников
Президент Пакистана Ариф Алви утвердил указ о борьбе с изнасилованиями, который предполагает быстрое разбирательство в суде по делам об изнасиловании и разрешает химическую кастрацию преступников.
Как передает Day.Az, об этом пишет местная газета Dawn.
По данным издания, кастрация преступников будет проводится без их согласия на процедуру. В случае отказа насильнику может грозить смертная казнь, пожизненное заключение или заключение на 25 лет.
Согласно изданию, будут созданы специальные суды по всей стране для ускоренного разбирательства дел об изнасиловании женщин и детей. Суды должны будут выносить решения по таким делам в течение четырех месяцев.
Указ также предполагает создание базы данных лиц, совершивших половые преступления. Раскрытие данных жертв будет запрещено и станет уголовным преступлением. Сотрудники полиции и властей, которые проявят халатность при расследовании подобных дел, будут приговорены к тюремному заключению сроком на три года и получат штрафы.
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