МИД России о введении США санкций против Турции из-за С-400

"Введение санкций против Турции из-за закупки систем ПВО С-400 показывает неумение Вашингтона честно конкурировать".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

"Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, играя по правилам. США нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то, что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии военно-промышленного комплекса", - подчеркнула официальный представитель МИД России.