Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,69 миллона человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 240 человек, общее число жертв заболевания достигло 17 121.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 1 928 165, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 29 718 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 29 922 человек, общее число выздоровевших достигло 1 691 113.