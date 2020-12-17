Германия начнет вакцинацию от коронавируса

Вакцинация жителей Германии от коронавируса должна начаться 27 декабря.

Об этом сообщил в среду телеканал n-tv со ссылкой на итоги заседания министров здравоохранения ФРГ и федеральных земель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, глава Минздрава Германии Йенс Шпан проинформировал власти регионов об ожидаемых сроках допуска и поставках вакцины, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech. "Для федеральных земель 27 декабря считается датой запуска вакцинации от нового коронавируса SARS-CoV-2. Прежде всего прививки планируется начать делать в домах для престарелых и инвалидов", - приводит телеканал заявление управления Сената Берлина по вопросам здравоохранения.

Европейское агентство по лекарственным препаратам 1 декабря сообщило, что одобрит препарат Pfizer - BioNTech 21 декабря, на восемь дней ранее предполагавшегося срока. Компании объявили, что результаты третьего этапа клинических испытаний показали, что эффективность препарата превышает 90%. В Великобритании, Канаде и США вакцина консорциума уже получила разрешение на использование.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что центры по вакцинации в Германии с 15 декабря полностью готовы к прививочной кампании.