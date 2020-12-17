ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на последнем заседании в 2020 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам комитета в отношении максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%", - говорится в сообщении регулятора.

Помимо поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере, на $40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности.

Американский регулятор также отметил, что экономическая активность и занятость населения продолжили восстанавливаться, но остаются значительно ниже уровней начала 2020 года.

"Дальнейший путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса Covid-19. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения продолжит оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем и представляет значительные риски для среднесрочных экономических перспектив", - добавили в ФРС.

За действия по денежно-кредитной политике проголосовали все десять членов комитета.