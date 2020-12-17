Программа ВОЗ по вакцинации жителей бедных стран от COVID-19 может сорваться

Программа ВОЗ по вакцинации от COVID-19 жителей бедных стран может сорваться из-за проблем с контрактами и поставками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

Проект COVAX предполагает к концу 2021 года поставку 2 млрд доз вакцины от COVID-19 в 91 страну для прививки 20% наиболее уязвимых и бедных слоев населения.

COVAX является международным механизмом по доступу к вакцинам от коронавируса.

Срыв программы может произойти из-за того, что COVAX была разработана в спешке. Условия контрактов на поставку вакцин, которые позволяют странам не покупать вакцины.

Еще одна угроза для COVAX - срыв поставок препаратов. Программа не подразумевает покупку вакцин от лидеров международного рынка Pfizer/BioNTech и Moderna. COVAX основан на использовании более дешевых препаратов. Операторы проекта уже заключили договора на поставку 400 млн доз вакцины от компаний AstraZeneca, Novavax и Sanofi с возможностью докупить еще несколько сотен миллионов доз.

Все три компании столкнулись с задержками в клинических испытаний, что может сдвинуть одобрение их вакцин регуляторами до второй половины 2021 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 71 млн заболевших, свыше 49,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли.