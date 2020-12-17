Более 300 тыс. жителей Москвы оштрафованы за несоблюдение мер по COVID-19

С начала пандемии свыше 300 тыс. жителей Москвы были оштрафованы за несоблюдение антикоронавирусных мер. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



"За весь период зафиксировано более 300 тысяч нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тысяч нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей", - сообщил он.



Кроме того, по словам Данчикова, против двухсот юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности.