https://news.day.az/world/1299029.html Более 300 тыс. жителей Москвы оштрафованы за несоблюдение мер по COVID-19
С начала пандемии свыше 300 тыс. жителей Москвы были оштрафованы за несоблюдение антикоронавирусных мер. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Более 300 тыс. жителей Москвы оштрафованы за несоблюдение мер по COVID-19
С начала пандемии свыше 300 тыс. жителей Москвы были оштрафованы за несоблюдение антикоронавирусных мер. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
"За весь период зафиксировано более 300 тысяч нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тысяч нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей", - сообщил он.
Кроме того, по словам Данчикова, против двухсот юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности.
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