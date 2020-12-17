Правительство Словакии приняло решение ужесточить с 19 декабря национальный карантин. Об этом в среду, 16 декабря, заявил на пресс-конференции глава МОЗ страны Марек Крайчи, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"После восьмичасового обсуждения правительство приняло решение о локдауне, необходимость которого подчеркивали в последние дни медики. С 5:00 субботы 19 декабря ограничивается передвижение граждан, за исключением поездок на работу, посещения медучреждений, аптек, продовольственных магазинов, а также встреч с ближайшими родственниками и прогулок в парках", - уточнил министр.

При этом с субботы в магазины покупателей допустят в количестве один человек на 25 квадратных метров торговой площади. Ресторанам разрешат продавать еду и напитки только через окно на вынос. Употребление алкоголя в общественных местах также запретят.

Кроме того, анонсировано сокращение движения общественного транспорта, закрытие бассейнов, фитнес-клубов, музеев, театров, кинотеатров и библиотек. Соревнования разрешат проводить без зрителей.

Руководству предприятий и организаций рекомендовали по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Что касается рождественских и новогодних праздников, то, по рекомендации Минздрава, их лучше отметить в узком семейном кругу.