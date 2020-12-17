В Турции за сутки от коронавируса скончались 240 человек

В Турции за последние сутки выявлено 29 718 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

По данным сайта Минздрава Турции, за последние 24 часа сделано 205 397 тестов. Общее число тестов с начала эпидемии - 21 695 592, передает Day.Az.

Из-за опасной инфекции за сутки в Турции скончались 240 человек. С начала эпидемии из-за COVID-19 умер 17 121 человек.