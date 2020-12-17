https://news.day.az/world/1299039.html В Турции за сутки от коронавируса скончались 240 человек
В Турции за сутки от коронавируса скончались 240 человек
В Турции за последние сутки выявлено 29 718 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).
По данным сайта Минздрава Турции, за последние 24 часа сделано 205 397 тестов. Общее число тестов с начала эпидемии - 21 695 592, передает Day.Az.
Из-за опасной инфекции за сутки в Турции скончались 240 человек. С начала эпидемии из-за COVID-19 умер 17 121 человек.
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