В Японии 9 тысяч домов остались без света

По меньшей мере 9 тыс. домов остались без электричества в японских префектурах Ниигата и Хёго из-за сильных снегопадов, которые идут в ряде регионов страны уже третий день.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Ниигате, расположенной на побережье Японского моря. С вечера 14 декабря там выпало около 2 м осадков, что привело к нарушению транспортного сообщения. На нескольких магистралях, проходящих через горные районы, заблокированными оказались сотни автомобилей. Многие из них простояли без движения всю минувшую ночь.

"Что касается Канэцу и Дзёсинэцу, то мы получили информацию о перекрытии отдельных участков и многочисленных автомобилях, находящихся без движения. В течение дня мы проведем встречу профильных министров кабинета с целью обсуждения мер реагирования на эту проблему", - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

В префектурах Гифу и Хёго около 50 человек оказались отрезанными от внешнего мира из-за поваленных деревьев, сломанных линий электропередачи и телефонной связи. В настоящее время спасатели пытаются очистить к ним дорогу и восстановить подачу энергии.

Также нарушено движение поездов на одной из железнодорожных линий, соединяющих Токио и северную префектуру Акита.

Общее число пострадавших от снегопадов в Японии к настоящему времени составляет порядка 15 человек. В связи со сложившейся ситуацией при канцелярии премьер-министра создан кризисный штаб для координации действий при ликвидации последствий снегопадов.