США обвинили Google и Facebook в сговоре

Десять американских штатов во главе с Техасом подали коллективный иск на Google, обвинив компанию в сговоре с Facebook и нарушениях антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме Техаса иск подали Айдахо, Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота и Юта. Претензии связаны с незаконной деятельностью, в результате которой компания "монополизировала интернет-рекламу".

"Google - это монополия стоимостью триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью. Компания склоняет руководство Facebook соглашаться на договорную схему, которая подрывает саму суть конкурентного процесса. Google, по сути, торгует инсайдерской информацией. Здесь работает не свободный рынок, если бы это было игрой в бейсбол, то Google выступал бы и питчером, и отбивающим, и судьей. Это противоречит законам штата и федеральному закону", - подчеркнул Пакстон в заявлении.

Согласно иску, Google и Facebook вступили в сговор, чтобы поделить рекламный рынок и избежать конкуренции между компаниями. Facebook получал доступ к некоторым секторам интернет-рекламы, а Google сохранял лидирующую позицию на рынке. Также компании договаривались о действиях на аукционах, где распределялись заказы на рекламу.

Благодаря сговору Google мог завышать стоимость рекламы для своих клиентов. В конечном итоге финансовая нагрузка ложилась на американских потребителей за счет "повышения цен и снижения качества продукции и услуг".