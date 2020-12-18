В США заявили о попытке устроить теракт "в стиле 11 сентября"

Кенийцу, принадлежащему к исламистской группировке "Аш-Шабаб", предъявили обвинения в Нью-Йорке в планировании нападения на здание в США, которое походило бы на теракт 11 сентября 2001 года, когда два угнанных террористами самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, следует из заявления минюста США.

Мужчине были предъявлены обвинения по шести пунктам в преступлениях, связанных с терроризмом, "на основании его деятельности в качестве боевика иностранной террористической организации "Аш-Шабаб", включая сговор с целью угона самолета, чтобы совершить теракт в стиле 11 сентября в Соединенных Штатах".

Обвиняемый - Чоло Абди Абдуллах - был задержан на Филиппинах и передан американскому правосудию 15 декабря. Он предстанет перед судом в среду.

"Как заявляется, Чоло Абди Абдулла в рамках террористического заговора, которым руководили высокопоставленные лидеры "Аш-Шабаб", прошел обучение в качестве пилота на Филиппинах в рамках готовящейся попытки угнать коммерческий самолет и врезаться на нем в здание в Соединенных Штатах", - приводятся в заявлении минюста слова и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.

Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.