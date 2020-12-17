Суд постановил сохранить тело Марадоны ради ДНК
Аргентинский суд постановил, что тело Диего Марадоны должно быть сохранено на случай, если потребуется установить его отцовство, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Несмотря на заявления адвоката футболиста о наличии образцов его ДНК, судья запретил кремацию тела Марадоны в будущем.
По официальным данным, у бывшего форварда сборной Аргентины есть пятеро признанных им детей. Еще шесть человек пытаются доказать, что Марадона также приходится им отцом. Одной из них является 25-летняя Магали Хиль - по ее словам, она узнала о возможном отцовстве футболиста два года назад.
Напомним, Марадона скончался 25 ноября от проблем с сердцем. Позже он был похоронен в пригороде Буэнос-Айреса.
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