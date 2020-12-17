https://news.day.az/world/1299113.html Во Франции отменили некоторые ограничения, но ввели комендантский час - ВИДЕО
Во Франции отменили некоторые ограничения, но ввели комендантский час - ВИДЕО
Во Франции вступил в силу комендантский час, который пришел на смену изоляции. Французам разрешено перемещаться без ограничений по всей стране (до этого было не далее 20 км от дома) и больше не нужно заполнять бланки с объяснением цели выхода из дома или поездки. Но все дела нужно успеть сделать до 8 вечера: с 20:00 до 6:00 действует комендантский час. Исключение сделано для рождественской ночи (с 24 на 25 декабря), но не для новогодней.
Меры продлятся минимум до 7 января.
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