Во Франции отменили некоторые ограничения, но ввели комендантский час

Во Франции вступил в силу комендантский час, который пришел на смену изоляции. Французам разрешено перемещаться без ограничений по всей стране (до этого было не далее 20 км от дома) и больше не нужно заполнять бланки с объяснением цели выхода из дома или поездки. Но все дела нужно успеть сделать до 8 вечера: с 20:00 до 6:00 действует комендантский час. Исключение сделано для рождественской ночи (с 24 на 25 декабря), но не для новогодней.

Меры продлятся минимум до 7 января.