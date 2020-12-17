США начнут использовать ядерную энергию в космосе

Президент США Дональд Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии в космосе. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Шестая директива о политике в космосе" касается разработок и использования космических ядерных энергетических установок во время полетов в космос и исследований Луны. Их начнут использовать в том случае, если других источников энергии - например, солнечного света или химического топлива - недостаточно. Цель директивы - "продвижение доминирования и стратегического лидерства США в космосе".