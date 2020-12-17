В России за сутки коронавирусом заразились еще 28 214 человек

Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 28 214 за сутки. Общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 2 762 668, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 17 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новые случаи есть во всех регионах страны. Больше всего заразившихся - 6711 - зарегистрировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3763 случаев заражения) и Московская область (1471 случаев). Наименьшие темпы суточного прироста отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах (6 и 9 случаев соответственно).

Также за последние 24 часа умерли 587 пациентов с коронавирусом. Всего в стране скончался 49 151 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Выздоровевших после коронавируса россиян стало больше на 26 440 человек за сутки. В общей сложности с начала пандемии выписались 2 202 540 пациентов.