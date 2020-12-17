Курс доллара снизился до двухлетнего минимума

После очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США индекс доллара по отношению к корзине, в которую входят шесть основных валют, снизился на 90 пунктов - до самого низкого показателя с 20 апреля 2018 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, биржа закрылась, когда индекс доллара находился на уровне 90,45, в 11:43 по бакинскому времени индекс доллара снизился на 0,54% и составил 89,96 пункта.

Отметим, ФРС на встрече 16 декабря сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0, 25% и спрогнозировала, что данный показатель сохранится в этом диапазоне в 2020-2023 годах.

В настоящее время курс доллара США равен 0,817 евро, 103,205 иены, 0,736 фунтов стерлингов, 1,270 канадских долларов, 0,883 швейцарских франка и 1,312 австралийских долларов.