https://news.day.az/world/1299154.html В Армении открыли огонь на акции протеста - ВИДЕО
В Армении открыли огонь на акции протеста - ВИДЕО
В Армении продолжаются массовые акции протеста, направленные на отставку премьер-министра Никола Пашиняна.
Как передает Day.Az, протестующие перекрыли одну из дорог, ведущих в Ереван. В какой-то момент сквозь протестующих попытались проехать несколько автомобилей и машина скорой помощи, прозвучали выстрелы.
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