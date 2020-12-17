В Армении открыли огонь на акции протеста

В Армении продолжаются массовые акции протеста, направленные на отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, протестующие перекрыли одну из дорог, ведущих в Ереван. В какой-то момент сквозь протестующих попытались проехать несколько автомобилей и машина скорой помощи, прозвучали выстрелы.