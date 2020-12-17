Вьетнам начал испытания собственной COVID-вакцины

Вьетнам приступил к испытаниям собственной вакцины от коронавируса. Первые тестовые инъекции Nanocovax, одобренной для испытаний на людях, были сделаны трем добровольцам 17 декабря, пишет вьетнамское государственное новостное агентство VNA, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Вакцина произведена компанией Nanogen Pharmaceutical Biotechnology, одной из четырех организаций, исследующих вакцины против COVID-19.

Вакцинация граждан проходит в военно-медицинском университете в Ханое.

COVID-вакцину планируется испытать на 60 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет на первом этапе испытаний. Каждый доброволец получит две прививки вакцины с перерывом в 28 дней.

Во Вьетнаме с начала пандемии коронавируса выявлено 1 405 случаев инфицирования, выздоровели 1 252, скончались 35 человек.