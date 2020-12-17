На данный момент мир переживает разгар пандемии. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в четверг, 17 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, страны должны улучшить данные по коронавирусу.

"Я думаю, что сейчас мы все еще в разгаре пандемии. Мы должны сосредоточиться на спасении жизней, предотвращении заболеваний и улучшении данных", - считает он.

При этом Клюге отметил, что настроен оптимистично.

"Я впервые вижу свет в конце туннеля в связи с разработкой вакцины. Мы это обсуждали с премьер-министром и министром здравоохранения, министром иностранных дел, заместителем министра юстиции. В лечении COVID-19 тоже есть новые разработки, но это все еще займет немного времени. Если говорить об этой зиме, то это вряд ли возможно", - сказал он.

Клюге также подчеркнул, что тестирование на COVID-19 должно помогать отслеживать происхождение инфекции и останавливать передачу вируса.

"Что каждая страна может улучшить, так это отслеживание контактов и карантин, когда тест будет проведен. Потому что иначе вы тестируете - а зачем вы тестируете? Чтобы знать, где инфекция, откуда она и как остановить передачу", - заявил он.