В Иране число умерших от коронавируса превысило 53 тысячи человек

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 212 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 53 095.

За последние сутки в Иране выявлено 7 453 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 1 138 530.

От заболевания вылечились 856 513 человек. 

Состояние 5 645 больных коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.