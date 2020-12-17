https://news.day.az/world/1299217.html В Иране число умерших от коронавируса превысило 53 тысячи человек
В Иране число умерших от коронавируса превысило 53 тысячи человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 212 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 53 095.
За последние сутки в Иране выявлено 7 453 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 1 138 530.
От заболевания вылечились 856 513 человек.
Состояние 5 645 больных коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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