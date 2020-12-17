В США медработница попала в реанимацию из-за вакцины Pfizer

Компания Pfizer намерена разобраться в ситуации с возникновением сильной аллергической реакции на вакцину от COVID у медицинского работника в американском штате Аляска.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, представители компании пока не располагают подробностями после поступившего сообщения, однако Pfizer тесно взаимодействует с медицинскими властями Аляски.

"Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о возникновении сильных аллергических реакций после применения вакцины и при необходимости обновим перечень", - пояснили в компании, говоря о противопоказаниях.

Собеседники телеканала CNN добавили, что инструкция по применению включает предупреждения и предосторожности, которые надо учитывать при возникновении анафилактических случаев.

Газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что у медработника возникла сильная аллергическая реакция через 10 минут после вакцинации.

У женщины появилась сыпь на лице и теле, возникла одышка и учащение пульса. Ее перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где получившая вакцину пробыла всю ночь.

Также стало известно, что американская компания Pfizer сообщила властям о возможных трудностях при производстве вакцины от коронавируса.