Десятки человек эвакуировались из горящей в Красноярске жилой высотки

Порядка 60 человек, среди которых 11 детей, самостоятельно эвакуировались из жилой высотки в Красноярске, в которой произошел пожар, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на проспекте Красноярский рабочий. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, возгорание зафиксировано в квартире на шестом этаже 14-этажного здания. Огонь, как уточнялось, распространился на площади в 15 "квадратов".

"По предварительным данным, самостоятельно эвакуировались 57 человек, из них 11 детей", - указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в 14:30 по местному времени была объявлена локализация пожара.

На месте происшествия работают 26 человек, задействованы 9 единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал.